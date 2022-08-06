Мёрфи и Хо-Сэнг прибыли в расположение «Салавата Юлаева»

Защитник Райан Мёрфи и форвард Джош Хо-Сэнг прибыли в расположение «Салавата Юлаева». Видео с прибытием хоккеистов опубликовала пресс-служба клуба. В Уфе спортсменов встретила группа болельщиков.



В аэропорту Уфы канадских хоккеистов встретили традиционным блюдом чак-чак.

Видео можно посмотреть в телеграм-канале «Салавата Юлаева».

Хо-Сэнг – канадец с китайскими корнями. Он был выбран под общим 28-м номером на драфте НХЛ – 2014 клубом «Нью-Йорк Айлендерс». Впоследствии форвард выступал за «Айлендерс» и их фарм-клуб в АХЛ «Бриджпорт Саунд Тайгерс», а также за «Сан-Антонио Рэмпейдж» (АХЛ), «Эребру» (Швеция), «Линчёпинг» (Швеция) и «Торонто Марлис» (АХЛ). Кроме того, форвард сыграл на Олимпийских играх в Пекине за сборную Канады.



Мёрфи в минувшем сезоне выступал в системе «Детройт Ред Уингз». Он провёл 53 матча в АХЛ за «Гранд Рэпидз» и набрал 29 (11+18) очков. В КХЛ ранее канадец выступал за «Нефтехимик» и минское «Динамо».