Нападающий СКА Дамир Жафяров стал самым ценным игроком Sochi Hockey Open

В Сочи подошёл к концу предсезонный турнир Лига Ставок Sochi Hockey Open. Стали известны лучшие хоккеисты соревнования.

Самым ценным игроком турнира стал российский нападающий СКА Дамир Жафяров. В пяти встречах форвард забросил три шайбы и отдал столько же результативных передач, суммарно набравший шесть очков.



Лучшим нападающим признан хоккеист «Сочи» Артур Тянулин, забивший пять голов в пяти матчах. К этому результату он добавил один голевой пас. Лучший защитник — игрок сборной России U25 Арсений Коромыслов, не набравший очков. Лучшим вратарём стал страж ворот СКА Александр Самонов.

Отметим, что лучшими бомбардирами стали хоккеисты «Авангарда» Рид Буше (5+2) и Сергей Толчинский (3+4), набравшие по семь очков в пяти матчах.