СКА забросил пять шайб в ворота сборной России U25, заняв 2-е место на Sochi Hockey Open

СКА одержал победу в заключительном матче предсезонного турнира Лига Ставок Sochi Hockey Open со сборной России U25. Встреча, прошедшая на стадионе «Шайба» в Сочи, завершилась победой санкт-петербургской команды со счётом 5:1.
Первый период прошёл без голов. На 23-й минуте Марат Хайруллин вывел СКА вперёд. Через две минуты Кирилл Танков удвоил преимущество санкт-петербургского коллектива. На 20-й секунде третьего периода Хайруллин оформил дубль — 3:0. Менее чем через минуту Валентин Зыков с передачи Михаила Пашнина довёл счёт до крупного. На 47-й минуте Григорий Кузьмин в большинстве отыграл один гол — 4:1.
Таким образом, СКА набрал восемь очков в пяти матчах и занял второе место на Sochi Hockey Open. Сборная России U25 с четырьмя баллами завершила турнир на предпоследнем месте.
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