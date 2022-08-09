СКА забросил пять шайб в ворота сборной России U25, заняв 2-е место на Sochi Hockey Open

СКА одержал победу в заключительном матче предсезонного турнира Лига Ставок Sochi Hockey Open со сборной России U25. Встреча, прошедшая на стадионе «Шайба» в Сочи, завершилась победой санкт-петербургской команды со счётом 5:1.

Первый период прошёл без голов. На 23-й минуте Марат Хайруллин вывел СКА вперёд. Через две минуты Кирилл Танков удвоил преимущество санкт-петербургского коллектива. На 20-й секунде третьего периода Хайруллин оформил дубль — 3:0. Менее чем через минуту Валентин Зыков с передачи Михаила Пашнина довёл счёт до крупного. На 47-й минуте Григорий Кузьмин в большинстве отыграл один гол — 4:1.

Таким образом, СКА набрал восемь очков в пяти матчах и занял второе место на Sochi Hockey Open. Сборная России U25 с четырьмя баллами завершила турнир на предпоследнем месте.