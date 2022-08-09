Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

СКА забросил пять шайб в ворота сборной России U25, заняв 2-е место на Sochi Hockey Open

СКА забросил пять шайб в ворота сборной России U25, заняв 2-е место на Sochi Hockey Open
Комментарии

СКА одержал победу в заключительном матче предсезонного турнира Лига Ставок Sochi Hockey Open со сборной России U25. Встреча, прошедшая на стадионе «Шайба» в Сочи, завершилась победой санкт-петербургской команды со счётом 5:1.

Лига Ставок Sochi Hockey Open. Лига Ставок Sochi Hockey Open
09 августа 2022, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 1
Россия U25
1:0 Хайруллин (Ожиганов, Жафяров) – 22:45 (5x5)   2:0 Танков (Зыков, Пыленков) – 24:56 (5x5)   3:0 Хайруллин (Хуснутдинов, Жафяров) – 40:20 (5x5)   4:0 Зыков (Пашнин) – 41:09 (5x5)   4:1 Кузьмин (Грошев, Грудинин) – 46:29 (5x4)   5:1 Мищенко – 59:32 (5x5)

Первый период прошёл без голов. На 23-й минуте Марат Хайруллин вывел СКА вперёд. Через две минуты Кирилл Танков удвоил преимущество санкт-петербургского коллектива. На 20-й секунде третьего периода Хайруллин оформил дубль — 3:0. Менее чем через минуту Валентин Зыков с передачи Михаила Пашнина довёл счёт до крупного. На 47-й минуте Григорий Кузьмин в большинстве отыграл один гол — 4:1.

Таким образом, СКА набрал восемь очков в пяти матчах и занял второе место на Sochi Hockey Open. Сборная России U25 с четырьмя баллами завершила турнир на предпоследнем месте.

Новость по теме
«Авангарду» вручили кубок за победу на Sochi Hockey Open
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022