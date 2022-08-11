Сборная Австрии потерпела поражение от Германии на МЧМ-2022
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В ночь на 11 августа в Эдмонтоне состоялся матч группы B молодёжного чемпионата мира по хоккею. Сборная Германии U20 начала выступление на турнире с поражения от сборной США со счётом 1:5. Сейчас же немцы одержали победу. Они победили сборную Австрии со счётом 4:2.
Австрийцы распечатали ворота соперника на третьей минуте: атаку с участием Мартина Урбанека и Иана Шерцера завершил Зенна Петерс. Однако на 8-й минуте немцы сравняли счёт – отличился Йозеф Эхам.
На 22-й минуте Йонас Добинг вновь вывел сборную Австрии вперёд, на 24-й Александер Бланк вновь сделал счёт ничейным, а ещё через пять минут он отправил и вторую свою шайбу в ворота австрийцев. На 32-й минуте всё тот же Бланк оформил хет-трик, поставив точку в матче – 4:2.
U20 ЧМ-2022. Группа B
11 августа 2022, четверг. 05:00 МСК
Германия U20
Окончен
4 : 2
Австрия U20
0:1 Петерс (Урбанек, Шерцер) – 02:45 (5x4) 1:1 Эхам (Бланк, Леонхардт) – 08:00 (5x5) 1:2 Добниг (Петерс, Шерцер) – 21:40 (5x5) 2:2 Бланк (Кляйн, Эхам) – 23:37 (5x5) 3:2 Бланк (Волек, Самански) – 28:49 (5x4) 4:2 Бланк (Волек) – 31:03 (5x4)
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