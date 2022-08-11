Сборная Австрии потерпела поражение от Германии на МЧМ-2022

В ночь на 11 августа в Эдмонтоне состоялся матч группы B молодёжного чемпионата мира по хоккею. Сборная Германии U20 начала выступление на турнире с поражения от сборной США со счётом 1:5. Сейчас же немцы одержали победу. Они победили сборную Австрии со счётом 4:2.



Австрийцы распечатали ворота соперника на третьей минуте: атаку с участием Мартина Урбанека и Иана Шерцера завершил Зенна Петерс. Однако на 8-й минуте немцы сравняли счёт – отличился Йозеф Эхам.



На 22-й минуте Йонас Добинг вновь вывел сборную Австрии вперёд, на 24-й Александер Бланк вновь сделал счёт ничейным, а ещё через пять минут он отправил и вторую свою шайбу в ворота австрийцев. На 32-й минуте всё тот же Бланк оформил хет-трик, поставив точку в матче – 4:2.