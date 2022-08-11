Амиров — о лечении от рака: уверовал в бога, когда был в Германии. Вера помогла не упасть
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Нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Родион Амиров прокомментировал лечение от опухоли головного мозга, о которой стало известно в феврале 2022 года.
20-летний форвард прошёл шестинедельный курс химиотерапии в Германии.
«Психологически, наверное, было тяжелее, чем физически? Да, поначалу было тяжеловато. Но, вы знаете, я верующий человек. Уверовал в бога, когда был в Германии. Вера помогала не упасть, оставаться позитивным», – приводит слова Амирова «Спорт-экспресс».
Напомним, ранее «Салават Юлаев» договорился с «Торонто Мэйпл Лифс» о продлении аренды Амирова на следующий сезон. На счету форварда 79 матчей в рамках Континентальной хоккейной лиги, в которых он забросил 10 шайб и отдал восемь голевых передач при полезности «-6».
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