32-летний защитник «Анахайма» Пэтерин завершил карьеру и стал скаутом «Питтсбурга»

Экс-защитник клубов Национальной хоккейной лиги Грег Пэтерин завершил профессиональную карьеру, став скаутом «Питтсбург Пингвинз», сообщает официальный сайт клуба. Отмечается, что он будет отвечать за информацию о командах Западной конференции.
В прошедшем сезоне 32-летний хоккеист принял участие в 10 матчах НХЛ за «Анахайм Дакс», забросив одну шайбу и отдав одну голевую передачу. Также на его счету 35 встреч в Американской хоккейной лиге (АХЛ) за фарм-клуб «уток» — «Сан-Диего Галлз», где он заработал 14 (2+12) баллов в качестве капитана команды. В общей сложности он провёл в НХЛ 290 матчей, набрав 44 (5+39) очка.
Также «Питтсбург» пригласил другого экс-защитника клубов НХЛ Криса Батлера на должность тренера по развитию защитников системы «Пингвинз». В качестве скаута был приглашён Гаррет Питерс, ранее занимавший аналогичную должность в «Сент-Луис Блюз» на протяжении пяти лет.
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