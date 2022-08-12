Форвард «Амура» Грецкий стал автором красивой победной шайбы в матче с «Трактором». Видео
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Нападающий хабаровского «Амура» Вячеслав Грецкий стал автором красивой победной шайбы в матче Мемориала имени Ивана Ромазана с челябинским «Трактором» (2:1, ОТ).
На 64-й минуте игры 25-летний хоккеист совершил сольный проход, в результате которого шайба оказалась в воротах Эмиля Гарипова. Видео можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».
После трёх сыгранных встреч «Амур» занял последнее, четвёртое место в таблице турнира, набрав два балла. В активе «Трактора» пять очков после трёх игр, челябинцы стали победителями турнира досрочно. Также по два очка на счету «Металлурга» и «Автомобилиста», которые очным матчем закроют турнир (12 августа, начало — в 17:00 по московскому времени).
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