«Куньлунь» сообщил о продлении контрактов с двумя нападающими

Пресс-служба китайского «Куньлунь Ред Стар» сообщила о продлении контрактов с нападающими Кори Кейном и Паркером Фу.



Отмечается, что соглашение с Кейном заключено сроком на два года, с Фу — на один год.



31-летний Кейн выступает в «Куньлуне» на протяжении пяти сезонов. В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги форвард принял участие в 40 встречах, заработав 9 (4+5) баллов при показателе полезности "-13". В общей сложности Кейн провёл 202 матча в регулярных чемпионатах лиги, заработав 52 (27+25) очка.



23-летний Фу в прошедшем регулярном сезоне сыграл в 35 встречах, набрав 17 (7+10) очков при полезности "-12". Всего в КХЛ он провёл 67 матчей, забросив девять шайб и отдав 11 голевых передач.