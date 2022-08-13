Никитин подвёл итоги Кубка Республики Башкортостан для «Локомотива»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал победу над московским «Динамо» (1:0, бул.) в рамках Кубка Республики Башкортостан.



«Тяжёлый матч. Ровная игра, много борьбы. Победили — положительные эмоции. Есть над чем работать, но были и хорошие моменты.



Бочаров — главный герой? Нет, конечно. Сегодня и вратарь напротив тоже сыграл здорово. Поэтому они, скажем, сегодня были достойны друг друга. Многие ребята неплохо играли и оборонялись, кто-то под шайбу садился, кто-то просто черновую работу делал. Отсутствие Рафикова? Приезжаем и будет контрольное обследование. А так он тренируется уже, но пока в общей группе не разрешают.



Впечатление от турнира? Здесь нужно поблагодарить, республику, клуб «Салават Юлаев». Всё было на высшем уровне. Важный турнир в плане подготовки. Всё удобно: и графики, и лёд давали, и было достаточно времени для тренировок. Поэтому эмоции положительные.



Нерезультативная игра? Российская вратарская школа. Четыре дня — три игры, все команды под нагрузкой. Сегодня, когда ты уставший, разрушать было легче, чем создавать», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.