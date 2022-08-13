Коновалов — об игре с «Локомотивом»: необычно видеть лица, с которыми много лет играл

Голкипер московского «Динамо» Илья Коновалов прокомментировал выступление команды на Кубке Республики Башкортостан.



«Хороший матч. Хорошо двигались, хорошее движение было. Много на ворота лезли. По турниру тоже есть положительная динамика. Будем работать дальше, есть время подготовиться к чемпионату.



Игра с против бывшей команды? Необычно видеть лица, с которыми много лет играл. Но готовился, как к обычному матчу. У нас есть свои задачи в команде, подготовка. Может быть, я знаю, куда будут бросать, как игроки действуют, но и они также знают, как я играю. Это как им в плюс работает, так и мне.



Сейчас серьёзная подготовка была. Мы заложили физику, думаю, хватит этого на целый сезон. Посмотрим, что скажут тренера, кто будет играть, кто не будет. Это покажет сезон. Я готов много играть. Были такие сезоны, нормально себя чувствовал, знаю, как готовиться к этому», — передаёт слова Коновалова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.