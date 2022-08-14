Нестеров — об 1:6 с «Динамо» Мн: много тренируемся, но это не оправдание. Надо выигрывать

Защитник ЦСКА Никита Нестеров прокомментировал поражение в контрольном матче с минским «Динамо» (1:6).



«Первый матч, не очень положительный результат. Что позитивного из него можно вынести? На самом деле, много моментов. Рады вернуться, провели игру. Мы много тренируемся: да, где-то под нагрузками, но это не оправдание. Надо выходить и выигрывать. Я надеюсь, что к следующей игре будем лучше себя чувствовать и будем побеждать.



Капитанская нашивка сегодня накладывала больше ответственности? Нет, я и раньше с ней выходил: она на меня не давит, так что всё спокойно.



Тренировочный процесс ещё идёт. У нас остался ещё один цикл здесь в Минске: уже будет больше льда, дважды в день, зал отпустит нас чуть-чуть, так что будем лучше себя чувствовать. Уверен, что следующая игра пройдёт намного лучше.



Болельщики очень долго ждали новостей о контракте, в итоге — 4 года? Личные планы — выигрывать каждую игру и добиваться высоких результатов. Думаю, что у меня и у команды планы совпадают. Мы вместе идём. Четыре года впереди — спасибо за доверие, будем его оправдывать», — цитирует Нестерова пресс-служба клуба.