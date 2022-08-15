«Торпедо» в товарищеском матче уверенно обыграло «Дизель»

Нижегородское «Торпедо» в товарищеской встрече одержало победу над пензенским «Дизелем» со счётом 5:2 (2:0, 2:0, 1:2). Матч состоялся в Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный».



В составе команды Игоря Ларионова заброшенными шайбами отметились нападающие Сергей Гончарук, Кенни Агостино, Алексей Кручинин и Игорь Ларионов-младший, а также защитник Николай Буренов. У «Дизеля» голы забили форвард Лев Комиссаров и защитник Юрий Козловский.



Отметим, что завтра, 16 августа, команды проведут второй контрольный матч между собой. Начало — в 13:00 по московскому времени.



Напомним, новый сезон Континентальной хоккейной лиги стартует 1 сентября. «Торпедо» первую встречу проведёт 3 сентября дома с магнитогорским «Металлургом».