«Торпедо» в товарищеском матче уверенно обыграло «Дизель»
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Нижегородское «Торпедо» в товарищеской встрече одержало победу над пензенским «Дизелем» со счётом 5:2 (2:0, 2:0, 1:2). Матч состоялся в Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный».
В составе команды Игоря Ларионова заброшенными шайбами отметились нападающие Сергей Гончарук, Кенни Агостино, Алексей Кручинин и Игорь Ларионов-младший, а также защитник Николай Буренов. У «Дизеля» голы забили форвард Лев Комиссаров и защитник Юрий Козловский.
Отметим, что завтра, 16 августа, команды проведут второй контрольный матч между собой. Начало — в 13:00 по московскому времени.
Напомним, новый сезон Континентальной хоккейной лиги стартует 1 сентября. «Торпедо» первую встречу проведёт 3 сентября дома с магнитогорским «Металлургом».
Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
15 августа 2022, понедельник. 18:00 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Окончен
5 : 2
Дизель
Пенза
1:0 Гончарук – 12:55 (5x5) 2:0 Агостино (Федотов, Ларионов) – 16:59 (5x5) 3:0 Кручинин (Коваленко, Гончарук) – 25:52 (5x4) 4:0 Буренов (Пайгин, Ларионов) – 37:01 (5x5) 4:1 Комиссаров (Андриянов, Тимиров) – 52:15 (5x5) 4:2 Козловский (Глебов) – 59:19 (5x4) 5:2 Ларионов (Буренов) – 59:56 (5x4)
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