«Адмирал» и «Амур» первыми прошли процедуру заявки на предстоящий сезон КХЛ

«Адмирал» и «Амур» первыми среди всех клубов прошли заявочную процедуру на предстоящий сезон Континентальной хоккейной лиги.



«В понедельник, 15 августа, в Москве началась заявочная кампания клубов лиги на предстоящий сезон. Первыми процедуру прошли два дальневосточных клуба – «Адмирал» и «Амур».



Заявка на «Фонбет чемпионат КХЛ» осуществляется клубами по утверждённому графику и включает в себя предоставление документов в профильные департаменты лиги. Центральное информационное бюро (ЦИБ) проверяет заключённые хоккеистами контракты и вносит их в общую базу данных. Медицинское управление КХЛ осуществляет контроль информации об углублённом обследовании хоккеистов и документации, связанной с медицинской деятельностью клубов. Заявочные документы также рассматриваются юридическим, финансовым и маркетинговым департаментами на предмет соответствия положениям регламента.



Первыми процедуру заявки прошли «Адмирал» и «Амур», которых представляли спортивный директор Вадим Аверкин и генеральный менеджер Вадим Покотило соответственно», — говорится в заявлении на официальном сайте лиги.