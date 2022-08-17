Зайцев может стать частью обмена Джейкоба Чикрана из «Аризоны» в «Оттаву»

Российский защитник «Оттавы Сенаторз» Никита Зайцев может стать частью обмена защитника Джейкоба Чикрана из «Аризоны Койотс» в «Оттаву», сообщает журналист Брент Уоллес в «Твиттере».



«Мне сказали, что «Сенаторз» продолжают вести переговоры по Джейкобу Чикрану. Ожидаемая компенсация – два выбора на драфте в первом раунде и проспект. Также «Аризона» может забрать Зайцева», – написал Уоллес.



Напомним, контракт 30-летнего Зайцева с кэпхитом $ 4,5 млн рассчитан ещё на два сезона. Всего россиянин провёл в НХЛ 398 матчей и набрал 103 (19+84) очка.

В минувшем сезоне Зайцев провёл 62 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 11 очков: на его счету две заброшенные шайбы и девять результативных передач.