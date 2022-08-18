Стали известны полуфинальные пары МЧМ-2022

Сегодня, 18 августа, определились все полуфинальные пары молодёжного чемпионата мира – 2022. В 1/4 финала Канада обыграла Швейцарию, Чехия сенсационно выбила из турнира США, Финляндия переиграла Германию, а Швеция победила Латвию.



Таким образом в полуфинале турнира будут следующие пары:



Канада – Чехия

Швеция – Финляндия



Напомним, этот турнир проходит без участия сборных России и Беларуси. Для белорусов этот турнир мог стать первым за долгое время, однако команду не допустили до турнира.

Отметим, что в 2023 году эти сборные также не примут участия из-за отстранения от всех турниров под эгидой Международной федерации хоккея (ИИХФ). Кроме того, МЧМ-2023 должен был пройти в России, однако теперь он пройдёт в другой стране.