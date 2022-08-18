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Стали известны полуфинальные пары МЧМ-2022

Стали известны полуфинальные пары МЧМ-2022
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Сегодня, 18 августа, определились все полуфинальные пары молодёжного чемпионата мира – 2022. В 1/4 финала Канада обыграла Швейцарию, Чехия сенсационно выбила из турнира США, Финляндия переиграла Германию, а Швеция победила Латвию.

Таким образом в полуфинале турнира будут следующие пары:

Канада – Чехия
Швеция – Финляндия

Напомним, этот турнир проходит без участия сборных России и Беларуси. Для белорусов этот турнир мог стать первым за долгое время, однако команду не допустили до турнира.

Отметим, что в 2023 году эти сборные также не примут участия из-за отстранения от всех турниров под эгидой Международной федерации хоккея (ИИХФ). Кроме того, МЧМ-2023 должен был пройти в России, однако теперь он пройдёт в другой стране.

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