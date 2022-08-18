Бывшего главу Омской области не пригласили на открытие «G-Drive Арены»

Бывший глава Омской области Леонид Полежаев рассказал, что его не пригласили на открытие нового хоккейного стадиона, которая будет называться «G-Drive Арена». Отметим, что предыдущий ледовый дворец был построен в 2007 году, когда городом руководил Полежаев.
«Мне ничего не известно о дате открытия арены. Я не слежу за хоккеем, меня это не интересует. Меня никто не приглашал. И даже если бы пригласили, я навряд ли пошёл бы. У меня сейчас другие увлечения», — цитирует Полежаева «Город55».
Новая арена строится на месте прежней «Арены Омск». Бюджет строительства – 12 млрд рублей, проект финансируется компанией «Газпром нефть», правительством РФ и правительством Омской области.
Новая «G-Drive Арена» должна была принять матчи МЧМ-2023, однако по решению Международной федерации хоккея (ИИХФ) турнир пройдёт в канадских городах Галифакс и Монктон.
- 18 августа 2022
-
09:35
-
09:21
-
08:48
-
08:30
-
08:21
-
08:02
-
04:28
-
01:40
- 17 августа 2022
-
23:51
-
22:47
-
22:29
-
21:45
-
21:29
-
21:06
-
20:26
-
20:02
-
19:00
-
18:53
-
18:30
-
17:50
-
16:41
-
16:18
-
15:12
-
14:59
-
14:18
-
13:47
-
13:42
-
12:19
-
11:52
-
11:06
-
10:59
-
09:39
-
09:24
-
08:45
-
08:29