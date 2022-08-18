Бывшего главу Омской области не пригласили на открытие «G-Drive Арены»

Бывший глава Омской области Леонид Полежаев рассказал, что его не пригласили на открытие нового хоккейного стадиона, которая будет называться «G-Drive Арена». Отметим, что предыдущий ледовый дворец был построен в 2007 году, когда городом руководил Полежаев.



«Мне ничего не известно о дате открытия арены. Я не слежу за хоккеем, меня это не интересует. Меня никто не приглашал. И даже если бы пригласили, я навряд ли пошёл бы. У меня сейчас другие увлечения», — цитирует Полежаева «Город55».

Новая арена строится на месте прежней «Арены Омск». Бюджет строительства – 12 млрд рублей, проект финансируется компанией «Газпром нефть», правительством РФ и правительством Омской области.



Новая «G-Drive Арена» должна была принять матчи МЧМ-2023, однако по решению Международной федерации хоккея (ИИХФ) турнир пройдёт в канадских городах Галифакс и Монктон.