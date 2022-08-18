«Автомобилист» подписал контракт с лучшим снайпером чемпионата Казахстана

21-летний российский нападающий Герман Шапорев стал игроком системы екатеринбургского «Автомобилиста», сообщает официальный телеграм-канал клуба.

Хоккеист подписал с клубом двустороннее соглашение. Контракт рассчитан на один год.

В минувшем сезоне хоккеист выступал в чемпионате Казахстана за «Бейбарыс», «Алтай-Торпедо» и «Торпедо» из Усть-Каменогорска. На его счету 37 голов в регулярном сезоне.

Ранее хоккеист играл за «Омских Ястребов», «Алтай», «Куньлунь Ред Стар», «Тамбов», «Витязь», «Русских Витязей» и «Рязань». Всего на его счету 14 матчей в Континентальной хоккейной лиге.

Напомним, по итогам прошлого сезона «Автомобилист» занял девятое место в таблице Восточной конференции и не вышел в плей-офф.