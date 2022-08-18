«Барыс» расторг пробный контракт с экс-защитником «Ак Барса» Фаткуллиным

«Барыс» на официальном сайте сообщил о расторжении пробного контракта с защитником Тимуром Фаткуллиным.



Отмечается, что пробное соглашение расторгнуто по обоюдному согласию сторон.



Ранее 25-летний хоккеист выступал за новокузнецкий «Металлург», «Ак Барс», «Торпедо» и «Нефтехимик». Последние несколько лет защитник выступал в системе казанского «Ак Барса». Минувший сезон игрок провёл в альметьевском «Нефтянике». За 52 матча в регулярном сезоне ВХЛ Фаткуллин набрал 18 очков: забросил семь шайб и отдал 11 результативных передач. Всего за «Нефтяник» у него три сезона, начиная с чемпионата-2018/2019.



В общей сложности Фаткуллин провёл в Континентальной хоккейной лиге 73 матча, он забросил шесть шайб и отдал пять голевых передач при показателе полезности «-16».