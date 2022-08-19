Петухов объяснил Билялетдинову, почему сделал из него защитника вместо нападающего

Олимпийский чемпион 1964 года Станислав Петухов объяснил, почему решил поставить Зинэтулу Билялетдинова на позицию защитника.



«Билялетдинов в своих интервью рассказывает, что до сих пор не понимает, почему я сделал из него защитника, хотя он хотел быть форвардом? Это он сейчас говорит так, что приходил в школу как нападающий. А тогда не было никакого деления на защитников и нападающих. Номинально выходили на лёд и гоняли шайбу, как и где угодно. Может быть, в душе он и был форвардом, но у нас получилась такая картинка, что команду его возраста пригласили на турнир в Польше — «Турнир открытий». Уже не помню, в какой город мы поехали, но у нас была проблема с защитниками. Мало их было. Мы повезли команду вместе с Квасниковым, посоветовались и решили, что Сашка (а я звал и зову его именно так) будет играть в защите. Тем более что у него не было никаких проблем с катанием. Получилось так, что из-за нехватки защитников пришлось поставить его в оборону.



Да и в команде мастеров тоже была такая нехватка. Виталий Семёнович Давыдов, он уже работал помощником у Чернышёва, тоже его увидел и говорит: «А неплохой защитник». Посоветовал его Чернышёву, а тот и говорит: «Что ты мне полуфабрикаты предлагаешь?» Между прочим тарасовское выражение. С кем поведёшься, от того и наберёшься. Чернышёв поработал с Тарасовым, и вот у него «полуфабрикаты» пошли в выражениях», — сказал Петухов в эксклюзивном интервью обозревателям «Чемпионата» Сергею Емельянову и Павлу Панышеву.



Полное интервью со Станиславом Петуховым читайте на «Чемпионате»: