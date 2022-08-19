Московское «Динамо» не подпишет полноценный контракт с защитником Абросимовым

Московское «Динамо» сообщило, что клуб не предложит полноценный контракт 27-летнему защитнику Роману Абросимову, сообщает официальный телеграм-канал клуба.
В мае 2022 года хоккеист заключил пробное соглашение с бело-голубыми. Абросимов прошёл предсезонную подготовку с клубом в Нижнем Новгороде и сыграл на Кубке Республики Башкортостан, где отметился одной заброшенной шайбой.
В сезоне-2020/2021 Абросимов выступал в КХЛ за «Нефтехимик» и провёл 35 матчей в регулярном чемпионате, в которых забросил три шайбы и отдал три результативные передачи. Также он играл за «Барс» в Высшей хоккейной лиге и принял участие в 21 встрече, где набрал 16 баллов (9+7).
Ранее хоккеист выступал также за казанский «Ак Барс» в КХЛ и за «Ирбис» в МХЛ.
По итогам прошлого сезона «Динамо» заняло четвёртое место в таблице Западной конференции и вышло в плей-офф, где дошло до второго раунда, но уступило московскому ЦСКА в четырёх матчах. Отметим, что в итоге армейцы победили в Кубке Гагарина – 2022.
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