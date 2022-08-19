Крикунов: у Брылина всё получится, он парень добросовестный

Бывший главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов высказался о назначении Сергея Брылина ассистентом тренера «Нью-Джерси Дэвилз».



«Всё у него получится, он парень добросовестный. Станет ли он главным тренером сейчас – сложный вопрос. Со временем, наверное. Там особо иностранных тренеров нет, они своих в основном ставят.



Он командный игрок, поэтому ему и легко взаимодействовать с игроками. Тем более он авторитет, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли», — приводит слова Крикунова Metaratings.



Последние девять сезонов Брылин работал ассистентом и тренером в фарм-клубах «Дэвилз». В прошлом сезоне он помог «Ютике Кометс» завоевать титул Северного дивизиона и занять первое место в Восточной конференции.



Отметим, что в качестве игрока Сергей выступал за «Нью-Джерси» с 1994 по 2008 год. Вместе с клубом он трижды выигрывал Кубок Стэнли: в 1995, 2000 и 2003 году. В НХЛ Брылин провёл 765 матчей, набрав 308 (129+179) очков. В плей-офф на счету экс-форварда 109 встреч, 15 заброшенных шайб и 19 голевых передач.