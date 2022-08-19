Мельничук: никому не советую играть в ECHL

Голкипер «Сочи» Алексей Мельничук высказался о лиге ECHL.



«Никто не хочет играть в АХЛ, когда тебе 24 года. А в НХЛ Андрей Василевский забирает 95 процентов матчей. Ждать трёх-четырёх игр — счастья мало. Думал о переходе в другой клуб, но обменять меня могли только в июле. А я боялся, что если никто не заберёт, то придётся остаться там. ECHL, АХЛ — это не то, что нужно в 24 года после двух лет, проведённых в Америке.



Шоу в лиге делают не хуже, чем в НХЛ. Потрясающее шоу, но в нём не хочется участвовать. В Орландо мы играли на стадионе НБА. За ночь демонтируют арену и подготавливают лёд. Думал, что Ист-кост – это как ВХЛ-Б. Оказалось, что на матчи ходят по 14 тысяч зрителей. Меня снимают, фотографируют. Удивился. Выхожу на игру, и у нас за семь минут четыре драки. Думаю: «Какой хоккей?» Уровень хоккеистов соответствующий. Никому не советую там играть», — приводит слова Мельничука «Спорт-экспресс».



В прошлом сезоне Мельничук принял участие в шести матчах в составе «Орландо».