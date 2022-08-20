Коршков: проблемы с хоккейной экипировкой в России есть. У меня осталось только две клюшки

Форвард «Локомотива» Егор Коршков поделился своим мнением о проблемах с хоккейной экипировкой в России. Он отметил, что столкнулся с ними лично и на данный момент имеет в своём распоряжении всего лишь две клюшки.
«Проблемы с экипировкой есть. У нас администратор команды занимается этим вопросом. Подарю ли клюшку болельщикам, если попросят? В нынешней ситуации нет, с этим проблема. У меня у самого осталась две клюшки. Мы ждём, когда придут. К сезону, говорят, должны прийти. В связи с такой ситуацией в стране, что с экипировкой проблемы, пусть болельщики не обижаются, если получают от кого-то отказ», — сказал Коршков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Екатерине Василевич.
Новый сезон Континентальной хоккейной лиги стартует 1 сентября.
Полное интервью с Егором Коршковым читайте на «Чемпионате»:
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