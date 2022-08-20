«Люди в «Торонто» подошли и сказали: «Надо другим играть». Разговор с лидером «Локомотива»

Хоккейный «Локомотив» в последние годы ассоциируется c такими хоккеистами, как Артур Каюмов, Павел Красковский и Рушан Рафиков. С небольшим исключением в виде разового отъезда в НХЛ компанию им составляет и форвард Егор Коршков. Обязательный игрок первых звеньев ярославцев что в системе Андрея Скабелки, что под руководством Игоря Никитина весной продлил контракт с «Локомотивом». В эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» нападающий вспомнил об опыте в НХЛ и порассуждал о подготовке к сезону Фонбет чемпионата КХЛ.
«Не будет этих пауз на Евротур — это большой плюс. Всегда приятнее играть, чем тренироваться»
— Как проходит подготовка «Локомотива» к сезону?
— Сейчас приехали на первый турнир (разговор состоялся во время Кубка Республики Башкортостан. — Прим. «Чемпионата»). Так прошли у нас четыре цикла по четыре дня. Думаю, сейчас уже можно сказать, что базу заложили. Сейчас мы получаем игровой тонус.
— Начали спадать нагрузки?
— Относительно. Мы сейчас приедем – у нас ещё два-три цикла по три дня, турнир в Казани, там три игры ещё.
— Ещё предстоит самая сложная часть?
— Думаю, самая сложная часть прошла, но сейчас легче не будет. Надо будет потерпеть.
— У «Локомотива» два поражения на турнире в Уфе. В чём причина?
— Может, просто давно не играли. Где-то новые ребята, которые не проходили с нами прошлый сезон. По тактике где-то подзабыли нюансы, можно сказать, вспоминаем сейчас. И обретаем ту игру, которая будет у нас на протяжении всего сезона.
— Может ли отказ от легионеров сказаться по ходу сезона?
— Я не скажу, что должно сказаться. У нас полно ребят, которые должны играть, становиться лидерами, и без иностранцев, думаю, у нас хороший состав.
— Как будет влиять на игроков увеличенное количество матчей в регулярке?
— Спросите любого хоккеиста: он скажет, что это, наоборот, хорошо. Больше игр – меньше тренируешься, всегда в игровом тонусе. Нет этих пауз на Евротур, это большой плюс. Всегда приятнее играть, чем тренироваться.
— Как меняется предсезонная подготовка в связи с удлинившейся регуляркой?
— У нас в том году был совсем другой тренер, другая подготовка. Игорь Валерьевич пришёл по ходу сезона. Это первая предсезонка, так что сложно сравнивать.
— А если сравнить предсезонку от Скабелки и от Никитина?
— У каждого тренера свой подход к предсезонке, у каждого свои упражнения, у каждого своя работа. Кто-то работает пять – два выходных, кто-то шесть – один выходной, кто-то четыре и один выходной. У каждого своя подготовка, все по-разному готовятся.
— Каково это, переходить по ходу сезона с одной системы на другую?
— Мы особо и не переходили. Просто были некоторые нюансы по игре в меньшинстве и тактике. А так ребята у нас все обученные. И пару игр, может, максимум неделя потребовалась, чтобы перестроиться.
Егор Коршков празднует забитый гол
Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru
«В АХЛ сыграли две игры подряд и на следующий день сказали: «Тебя поднимают в НХЛ»
— У вас есть один матч в НХЛ — при каких обстоятельствах подняли в основную команду?
— В АХЛ сыграли две игры подряд и на следующий день сказали: «Тебя поднимают в НХЛ». Это было неожиданно, хотя и предупреждали, что должны поднять, и я ждал этого шанса. Подняли и поехали.
— Какие были эмоции от заброшенной шайбы?
— Это невероятные эмоции, их не передать словами.
— Хотелось от счастья проломить бортик?
— Сначала не поверил, потом, когда осознание пришло, уже невероятно. Все хоккеисты в детстве мечтают попасть в НХЛ и тем более забросить там шайбу. Просто фантастика.
— Подумали, что карьера сейчас пойдёт в гору?
— Нет, не было таких мыслей. Мы же проиграли 2:5. Так что шайба всё равно ушла на второй план, потому что мы проиграли, и это было главным.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
— Тренер не рискнул полноценно ввести в состав новичка в преддверии плей-офф?
— Люди подошли и сказали, что надо другим ребятам играть. Поэтому не поставили. Потом пару игр просидел. Сказали, что надо получать игровую практику, и спустили в АХЛ.
— Почему не попробовали вернуться обратно?
— Сложный вопрос. Не было такого, как в «Торонто» звали. Не было таких активных действий со стороны клуба, чтобы задумываться о предложениях. Тем более меняли из клуба в клуб, никто со мной не контактировал.
— Какие эмоции от продления контракта с «Локомотивом»?
— Всегда приятно. Родной клуб, родные болельщики, родные ребята. Всегда приятно, когда возвращаешься в Ярославль и играешь здесь.
Егор Коршков в форме «Локомотива»
Фото: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru
— Допускаете мысль, что карьера в Северной Америке закончена?
— Посещали такие мысли. Не могу сказать, что я туда вернусь. Посмотрим, как будут складываться здесь эти два сезона, потом буду от этого отталкиваться.
«Болельщикам клюшку не отдам, у меня у самого осталось всего две»
— Зимой всплыла история с Ридом Буше. Как восприняли отъезд лидера в раздевалке?
— Можно сказать, никак не восприняли. Это его личное дело, и никто туда не углублялся в подробности. Нам объяснили, что и как.
— А сам он что-то говорил?
— Да, он высказался по этому поводу. Это осталось в команде, и не думаю, что кому-то об этом надо рассказывать. Как пишут СМИ – это совсем всё по-другому. Никто не знает, и мы особо тоже не знаем подробностей.
— Весной были разговоры о проблемах с экипировкой. Как обстоят сейчас дела?
— Проблемы есть. У нас администратор команды занимается этим вопросом.
— Если болельщик выйдет с плакатом «Дайте клюшку», сможете дать в нынешних условиях?
— В нынешней ситуации нет, с этим проблема. У меня у самого осталось две клюшки. Мы ждём, когда придут. К сезону, говорят, должны прийти. В связи с такой ситуацией в стране, что с экипировкой проблемы, пусть болельщики не обижаются, если получают от кого-то отказ.
— Летом вы проводили мастер-класс в новосибирской хоккейной школе «Красная машина». Какие ощущения от работы с детьми?
— Это всегда прикольно, когда детям нравится. Ты что-то показываешь, они повторяют, смотрят, стремятся к этому. Всегда приятно.
— Вспоминали себя маленького?
— Сложно вспоминать себя маленького, потому что в другой стране жили. Можно сказать, отдельно от родителей. А дети, которых тренировал, они совсем маленькие. Поэтому этот период жизни я не совсем помню.
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