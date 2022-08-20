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Словацкий журналист раскритиковал президента ИИХФ Тардифа

Словацкий журналист раскритиковал президента ИИХФ Тардифа
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Словацкий журналист Томаш Прокоп поделился мнением о президенте Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люка Тардифе. Он отреагировал на твит журналиста Скота Уиллера, которому не понравилось поведение Тардифа в ситуации с отстранением сборных России и Беларуси.

«На случай, если вдруг вам интересно, пришёл ли в ИИХФ нормальный президент после швейцарского дантиста», – с такой подписью Прокоп ретвитнул запись Уиллера.

Напомним, молодёжный чемпионат мира – 2022 должен был пройти в конце декабря 2021-го – начале января 2022 года. Турнир стартовал в декабре, однако был досрочно завершён ещё на стадии группового этапа из-за коронавируса.

На МЧМ-2022 не принимают участие сборные России и Беларуси, отстранённые от всех турниров под эгидой ИИХФ не только на 2022-й, но и на 2023 год.

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