Шведы обыграли сборную Чехии и стали бронзовыми призёрами МЧМ-2022

20 августа в канадском Эдмонтоне состоялся матч за третье место молодёжного чемпионата мира по хоккею. Сборная Швеции U20 обыграла сборную Чехии U20 со счётом 3:1.



Шведы повели в счёте на 15-й минуте, когда Фабиан Люссель завершил атаку с участием Оке Стаккестада и Хельге Гранса. Чехи отыгрались уже в середине второго периода, реализовав большинство: на 34-й минуте Михал Гут воспользовался ассистом Яна Мышака. Однако вскоре Исак Росен с передачи Теодора Нидербаха вновь вывел вперёд сборную Швеции. А ближе к окончанию третьего периода, на 57-й минуте, Вильям Валлиндер отдал результативный пас на Линуса Шёдина, который поставил точку в игре.



Подопечные Йеспера Валльстедта стали бронзовыми призёрами молодёжного чемпионата мира. Финальный матч состоится в ночь на 21 августа – в нём хозяева турнира канадцы встретятся с финнами.