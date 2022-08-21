Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Шведы обыграли сборную Чехии и стали бронзовыми призёрами МЧМ-2022

Шведы обыграли сборную Чехии и стали бронзовыми призёрами МЧМ-2022
Комментарии

20 августа в канадском Эдмонтоне состоялся матч за третье место молодёжного чемпионата мира по хоккею. Сборная Швеции U20 обыграла сборную Чехии U20 со счётом 3:1.

Шведы повели в счёте на 15-й минуте, когда Фабиан Люссель завершил атаку с участием Оке Стаккестада и Хельге Гранса. Чехи отыгрались уже в середине второго периода, реализовав большинство: на 34-й минуте Михал Гут воспользовался ассистом Яна Мышака. Однако вскоре Исак Росен с передачи Теодора Нидербаха вновь вывел вперёд сборную Швеции. А ближе к окончанию третьего периода, на 57-й минуте, Вильям Валлиндер отдал результативный пас на Линуса Шёдина, который поставил точку в игре.

Подопечные Йеспера Валльстедта стали бронзовыми призёрами молодёжного чемпионата мира. Финальный матч состоится в ночь на 21 августа – в нём хозяева турнира канадцы встретятся с финнами.

U20 ЧМ-2022. За 3-е место
20 августа 2022, суббота. 23:00 МСК
Швеция U20
Окончен
3 : 1
Чехия U20
1:0 Люселль (Гранс, Стаккестад) – 14:22 (5x5)   1:1 Гут (Мышак, Иржичек) – 33:30 (5x4)   2:1 Росен (Нидербах) – 35:19 (5x5)   3:1 Шёдин (Валлиндер) – 56:34
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022