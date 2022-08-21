Видео золотого гола Канады на молодёжном чемпионате мира – 2022

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялся финальный матч молодёжного чемпионата мира по хоккею – 2022, в котором сошлись сборные Канады и Финляндии. Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2. Благодаря этому канадцы стали победителями турнира.
В начале овертайма форвард канадцев Мэйсон Мактавиш спас команду, выбив шайбу с линии своих ворот. На 4-й минуте овертайма Кент Джонсон получил шайбу перед воротами финнов, обыграл вратаря и при помощи рикошета от защитника забил гол.
Видео можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей без зрителей»
Напомним, в турнире не принимали участие сборные России и Беларуси.
Отметим, изначально МЧМ-2022 должен был пройти прошлой зимой, но он был досрочно завершён из-за пандемии коронавируса.
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