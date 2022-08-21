Российский голкипер «Далласа» Худобин восстановится к тренировочному лагерю после операции
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Российский голкипер «Даллас Старз» Антон Худобин восстановится к началу тренировочного лагеря команды, сообщает журналист Майк Хейка.
В марте 2022 года 36-летний вратарь перенёс операцию на бедре, сообщалось, что он пропустит около шести месяцев. У Худобина остаётся ещё один год по контракту с «Далласом». Зарплата вратаря составляет $ 3,33 млн за сезон.
В прошедшем сезоне Худобин сыграл в девяти встречах в рамках Национальной хоккейной лиги, отразив 87,9% бросков при коэффициенте надёжности 3,63. В общей сложности у россиянина 259 матчей в НХЛ, процент отражённых бросков — 91,6%, он пропускал в среднем 2,50 шайбы за игру.
Ранее Худобин играл за «Миннесоту Уайлд», «Бостон Брюинз», «Каролину Харрикейнз», «Анахайм Дакс» и «Бостон Брюинз».
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