Скабелка: «Барысу» принципиально побеждать в каждом матче. А какой соперник — неважно

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка рассказал о подготовке команды к сезону, а также поделился ожиданиями от нового розыгрыша Фонбет Чемпионата КХЛ.



«Кубок президента Республики Казахстан? Начнём с того, что это предсезонный турнир, ранее мы провели большую работу. У нас до этого турнира не было матчей с соперниками, но при этом мы сыграли достаточно много игр двусторонних. У нас шесть звеньев полноценно работали на сборе, и где-то игровой режим мы соблюдали. Что касается Кубка президента, то, конечно, очень хорошая организация была. Во-вторых, интерес зрительский достаточно большой был. Хотелось бы поблагодарить за это болельщиков. Приятно было играть, многие ребята именно это отмечали. Что касается спортивной составляющей, как я уже говорил, что-то получилось, что-то ещё нужно наработать.



Команда серьёзно обновилась. На сегодняшний день мы приняли решение, что капитаном будет Никита Михайлис, ассистенты – Линден Вей и Антон Сагадеев. В принципе, как я всегда говорил, у нас каждый игрок – капитан и каждый лидером может быть. Я надеюсь, что так и будет. Возможно, в дальнейшем мы что-то поменяем, скорректируем, если это нужно будет.



Принципиальность в матчах с «Магниткой»? Встреча не была для нас принципиальной. Нам принципиально побеждать в каждом матче. А какой соперник – неважно.



Динмухамед Кайыржан? Хорошее впечатление оставил, это не просто так. Мы про него с Борисом Анатольевичем ещё летом разговаривали. С начала сборов он проявляет себя, первым приходит и последним уходит. Очень старательный, и у него есть способности. Пока парень развивается, посмотрим, что дальше будет.



Что касается вратарской бригады, мы идём в сезон с Бояркиным и Шутовым. Кто будет начинать, мы ещё посмотрим, есть три игры впереди, обсудим. Они оба проделали хорошую работу, и только от них зависит, насколько серьёзного уровня они смогут достичь. На тренировках они хорошо стимулируют друг друга, борются за место первого вратаря. Я думаю, что эта конкуренция поможет им стать сильнее и вырасти в мощных вратарей, которые закроют позицию и в сборной.

Готовность к сезону и комплектование? Сложно сейчас сказать, на сколько процентов готова команда. Мы провели только три игры на турнире, он достаточно информативный получился. Сейчас едем на турнир в Челябинск. Мы думаем, что здесь уже команды будут практически в оптимальных составах. Я думаю, этот турнир будет более информативным и покажет, насколько та или иная позиция нуждается в усилении. Сейчас мы провели серьёзную летнюю работу. Понятно, что формирование команды – непростой процесс. Про селекцию я уже отвечал, что мы каждый день над этим работаем и будем продолжать это делать. Сейчас нужно только играть, чтобы видеть проблемные места», – цитирует Скабелку официальный сайт «Барыса».