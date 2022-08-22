Чешский «Оцеларжи» расторг контракт с форвардом Бакошем, чтобы подписать Л. Гудачека

Нападающий чешского «Оцеларжи Тршинец» Мартин Бакош, ранее выступавший в Континентальной хоккейной лиге, расторг контракт с клубом, сообщает официальный сайт команды.
«В январе, подписывая долгосрочный контракт, мы не ожидали, что летом на рынке может появиться Либор Гудачек, которым мы давно интересовались. И Мартин, и Либор правши, имеют схожий стиль игры, но место есть только для одного. Поэтому мы договорились с Мартином о расторжении его контракта. Мы благодарим его и желаем удачи в будущей карьере», — заявил спортивный директор «Оцеларжи» Ян Петерек.
В прошедшем сезоне 32-летний Бакош провёл за «Сочи» 36 матчей в КХЛ и набрал в них 16 очков: забросил девять шайб и отдал семь результативных передач. Этот сезон стал для игрока первым за сочинцев после возвращения. Ранее в лиге он выступал за «Куньлунь Ред Стар», «Адмирал» и московский «Спартак».
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