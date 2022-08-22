Крикунов о Воробьёве: надо наказывать человека, который подделывал документы, а не игроков

Бывший тренер сборной России Владимир Крикунов считает, что Михаила Воробьёва в истории с подделкой военного билета подставили мошенники.



«Как я и говорил раньше, очевидно, что Воробьёва подставили тёмные личности. Вы сами знаете, что иногда мошенники выманивают целые состояния даже у звёздных хоккеистов. А тут речь о молодом парне, у которого голова занята только хоккеем. Считаю, это история из той же серии. Строго наказывать надо того дельца, который занимался подделкой документов, а не хоккеистов. Тем более что половина игроков с их травмами и операциями может совершенно законно получить освобождение от призыва – просто по здоровью.



Воробьёв во всём раскаялся, всё понял. Значит, надо оставить эту историю в прошлом и дать талантливому игроку спокойно играть в хоккей. Ничего ужасного он не совершал – просто по молодости и неопытности пошёл на поводу у тех, кто по-настоящему и виноват в этой истории», — сказал Крикунов «Чемпионату».