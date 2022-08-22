Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Романов подписал трёхлетний контракт с «Айлендерс» с зарплатой $ 2,5 млн

Романов подписал трёхлетний контракт с «Айлендерс» с зарплатой $ 2,5 млн
Комментарии

Российский защитник Александр Романов подписал контракт с «Нью-Йорк Айлендерс», сообщается в соцсетях агентства Gold Star, представляющего интересы игрока.

Отмечается, что соглашение заключено сроком на три года, зарплата составит $ 2,5 млн.

Напомним, в июле состоялся трёхсторонний обмен, в результате которого Романов перешёл из «Монреаль Канадиенс» в клуб из Нью-Йорка.

В прошлом регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги защитник принял участие в 79 встречах регулярного чемпионата, в которых набрал 13 (3+10) очков при коэффициенте полезности «-9» и 53 минутах штрафного времени.

Отметим, что по завершении текущего сезона у Романова истёк трёхлетний контракт на общую сумму в $ 3,5 млн ($ 1,17 млн в год).

Новость по теме
Сайт НХЛ назвал Романова ключевым приобретением «Айлендерс» в межсезонье
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022