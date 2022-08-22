Романов подписал трёхлетний контракт с «Айлендерс» с зарплатой $ 2,5 млн
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Российский защитник Александр Романов подписал контракт с «Нью-Йорк Айлендерс», сообщается в соцсетях агентства Gold Star, представляющего интересы игрока.
Отмечается, что соглашение заключено сроком на три года, зарплата составит $ 2,5 млн.
Напомним, в июле состоялся трёхсторонний обмен, в результате которого Романов перешёл из «Монреаль Канадиенс» в клуб из Нью-Йорка.
В прошлом регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги защитник принял участие в 79 встречах регулярного чемпионата, в которых набрал 13 (3+10) очков при коэффициенте полезности «-9» и 53 минутах штрафного времени.
Отметим, что по завершении текущего сезона у Романова истёк трёхлетний контракт на общую сумму в $ 3,5 млн ($ 1,17 млн в год).
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