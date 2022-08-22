«Айлендерс» подписали новые контракты с двумя хоккеистами

Защитник Ноа Добсон и нападающий Киффер Беллоуз подписали новые контракты с «Нью-Йорк Айлендерс», сообщает официальный сайт клуба.



Отмечается, что срок соглашения с 22-летним Добсоном три года, а с 24-летним Беллоузом — один год. Как сообщает CapFriendly, зарплата Беллоуза составит $ 1,2 млн, сумма соглашения Добсона неизвестна.



В прошедшем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги Добсон принял участие в 80 матчах, набрав 51 (13+38) балл при показателе полезности «-3». Беллоуз принял участие в 45 встречах, заработав 19 (6+13) очков при общей полезности «-1».



Напомним, в прошлом сезоне «Айлендерс» заняли девятое место в таблице Восточной конференции, не сумев выйти в плей-офф Кубка Стэнли.