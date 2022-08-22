Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Айлендерс» подписали новые контракты с двумя хоккеистами

«Айлендерс» подписали новые контракты с двумя хоккеистами
Комментарии

Защитник Ноа Добсон и нападающий Киффер Беллоуз подписали новые контракты с «Нью-Йорк Айлендерс», сообщает официальный сайт клуба.

Отмечается, что срок соглашения с 22-летним Добсоном три года, а с 24-летним Беллоузом — один год. Как сообщает CapFriendly, зарплата Беллоуза составит $ 1,2 млн, сумма соглашения Добсона неизвестна.

В прошедшем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги Добсон принял участие в 80 матчах, набрав 51 (13+38) балл при показателе полезности «-3». Беллоуз принял участие в 45 встречах, заработав 19 (6+13) очков при общей полезности «-1».

Напомним, в прошлом сезоне «Айлендерс» заняли девятое место в таблице Восточной конференции, не сумев выйти в плей-офф Кубка Стэнли.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022