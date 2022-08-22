Баширов: что делает руководство «Салавата»? Пилит бюджет, пьёт кофе и устраивает сабантуй

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов иронично отреагировал на один из комментариев болельщика клуба.



«А руководство «Салавата Юлаева» вообще понимает, что нужно шевелиться, что самые жирные плюшки мимо нас? Дрозда подписали и пошли сабантуй гулять? После подписания Дроздова сабантуй мы не устраивали, но были рады этому подписанию. Жирные плюшки прошли, может быть, за малым исключением мимо нас. Я вообще сам сейчас на диете, поэтому жирные плюшки решил в этот раз пропустить.



Когда команду начнём собирать? Где топ-трансферы? Что делает руководство клуба? Руководство клуба пилит бюджет, ничем не занимается, пьёт кофе и устраивает сабантуй», – сказал Баширов на YouTube-канале «Салавата».