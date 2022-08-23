Козлов рассказал о задачах «Салавата Юлаева» на предстоящий сезон КХЛ

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов рассказал о целях и задачах на сезон КХЛ, текущей готовности команды и возвращении в состав Родиона Амирова.
«Команда переформировывается, много новых игроков под новые сочетания, новая вратарская бригада. Тренировочный лагерь уже заканчивается, мы уже более-менее видим, какие у нас игроки, кто что может. Из этого можно сделать вывод, что для нас, тренерского штаба задача — это играть в красивый, зрелищный хоккей. В то же самое время у нас есть потенциал для хорошей игры, главное, найти её.
Нам предстоит последний турнир в Казани перед стартом чемпионата. Я для себя решил, что это будет началом нашего сезона. То, как ребята сейчас работают, как они выглядят на льду, мне всё нравится. Вижу, что команда тренируется с хорошей самоотдачей — все выкладываются. Во вратарской линии, защите и нападении ребята показывают хороший уровень.
На данный момент для меня самое важное — самоотдача, желание и страсть, которые я должен видеть у ребят на тренировке и в игре. Вижу, что они играют сердцем и тренируются на все сто процентов. Какие-то явные проблемные места у команды я не вижу. Мы примерно слышали о том, какими будут изменения в правилах. На товарищеских матчах судьи нам об этом говорили. В Казани у нас будет собрание, где к нам всё расскажут, на что более углублённо будут обращать внимание арбитры в сезоне.
Родион Амиров тренируется и работает с нами исходя из рекомендации врачей. Ему даётся нагрузка. Он выходит и занимается с вратарями — бросает, занимается в зале. Как только он будет готов играть, мы знаем его потенциал, знаем, что это за игрок. Если он будет готов, то это будет сильным усилением для нашей команды», — цитирует Козлова сайт КХЛ.
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