«Салават Юлаев» выступил с призывом к ФХР приравнять контракт в клубе к службе в армии

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов поделился мнением о прохождении хоккеистами военной службы.



«У коллег нет проблем: игроки приезжают на три дня в спортивную роту, принимают присягу, а потом играют. Вряд ли это является адекватной заменой службы в армии. Скорее, это возможность уйти от службы в армии. У нас спортроты нет. Мы за то, чтобы решать проблему глобально. В законе должен быть раздел, который позволяет представителям спорта высших достижений заменять службу в армии.



Контракт в профессиональном клубе должен приравниваться к службе в армии. Физическая подготовка хоккеиста адекватна физической подготовке солдата. Мы призываем ФХР выйти с этим предложением», – приводит слова Баширова «Спорт Бизнеc Online».