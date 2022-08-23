«Это шаг вперёд, дерзай». Романов — о реакции дедушки на обмен

Защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Александр Романов, недавно подписавший контракт с клубом, рассказал о том, что сказал ему об обмене его дедушка, известный тренер Зинэтула Билялетдинов.
«Отреагировал совершенно спокойно. Люди, которые провели долгую карьеру, тренировали и варятся в этой системе, понимают, что случаются обмены, переподписания, всё, что может случиться. Это бизнес, никто тебя не будет предупреждать. Довольно спокойно отреагировал, сказал – это шаг вперёд, дерзай», – передаёт слова Романова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Напомним, в июле состоялся трёхсторонний обмен, в результате которого Романов перешёл из «Монреаль Канадиенс» в клуб из Нью-Йорка.
В прошлом регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги защитник принял участие в 79 встречах чемпионата, в которых набрал 13 (3+10) очков при коэффициенте полезности «-9» и 53 минутах штрафного времени.
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