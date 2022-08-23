Романов: жена разбудила и сказала — нас обменяли. Я такой — да хорош, не может быть!

Защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Александр Романов рассказал об обмене в команду из «Монреаль Канадиенс».
«Не сказал бы, что я доволен, что меня обменяли. Я не могу быть доволен или расстроен, но если такое произошло, я подстраиваюсь под ситуацию. Доволен сейчас, что нахожусь в «Айлендерс», что я часть команды и наконец анонсировали контракт. Рад и жду не дождусь, когда начнётся сезон.
Но обмен – это не радость, а очень много геморроя. Это просто хоккей. Понимаю, что для кого-то хоккей – это одна команда до конца жизни. Сначала ты думаешь так, а по факту это просто бизнес. Сегодня ты там, а завтра в другой команде, и никого не волнует, что ты думаешь.
Где застал обмен? Я спал в это время. Меня обменяли в 2:45, мы с женой спали до 11 утра. Она меня разбудила и сказала – нас обменяли. Я такой – да хорош, так не может быть! Иди дальше спать, не отвлекай. Когда понял, что это ни фига не шутки, сначала был шок. Потом – ладно, это хоккей, всё бывает. Мой обмен не первый и не последний, таких ещё будут тысячи. Но это был сюрприз, неожиданно.
Слава богу, агент мне безукоризненно помогал с переездом. Это тяжело. Надо было закрыть аренду квартиры, найти жильё здесь, перевезти машину, все вещи, закрыть все вопросы. Это нелёгкая тема.
Пропустил звонок от Ламорелло? Проснулся днём, созвонились с ним. Он сказал, что обмен – это всегда тяжело для игрока. Поздравил с тем, что я часть нового клуба, они хотят видеть меня в составе», – передаёт слова Романова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 23 августа 2022
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