Российский хоккеист Павлычев продлил контракт с фарм-клубом «Лос-Анджелеса»

Клуб «Онтарио Рейн», являющийся фарм-клубом «Лос-Анджелес Кингз», на официальном сайте объявил о продлении контрактов с пятью игроками, в числе которых 25-летний российский нападающий Никита Павлычев.



В 2015 году Павлычев был выбран в седьмом раунде драфта «Питтсбургом». Несколько сезонов он отыграл в NCAA за «Пенн Стэйт» (университет Пенсильвании). Позже дебютировал в АХЛ в составе «Сиракьюз Кранч», проведя восемь игр и сделав три ассиста, и играл за «Орландо Солар Бэрс» (28 матчей, пять голов и шесть передач).



В сезоне-2021/22 Павлычев набрал три очка (2 гола и 1 результативная передача) в 13 матчах регулярного чемпионата АХЛ. Также он провёл 38 игр в ECHL (лига Восточного побережья), где отметился 33 очками (14 + 19).