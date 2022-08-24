Российский хоккеист Павлычев продлил контракт с фарм-клубом «Лос-Анджелеса»
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Клуб «Онтарио Рейн», являющийся фарм-клубом «Лос-Анджелес Кингз», на официальном сайте объявил о продлении контрактов с пятью игроками, в числе которых 25-летний российский нападающий Никита Павлычев.
В 2015 году Павлычев был выбран в седьмом раунде драфта «Питтсбургом». Несколько сезонов он отыграл в NCAA за «Пенн Стэйт» (университет Пенсильвании). Позже дебютировал в АХЛ в составе «Сиракьюз Кранч», проведя восемь игр и сделав три ассиста, и играл за «Орландо Солар Бэрс» (28 матчей, пять голов и шесть передач).
В сезоне-2021/22 Павлычев набрал три очка (2 гола и 1 результативная передача) в 13 матчах регулярного чемпионата АХЛ. Также он провёл 38 игр в ECHL (лига Восточного побережья), где отметился 33 очками (14 + 19).
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