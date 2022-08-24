«Барыс» выиграл у «Автомобилиста» на турнире в Челябинске

Только что в Челябинске на «Арене-Трактор имени Валерия Белоусова» завершился матч предсезонного турнира Кубок губернатора, в котором встречались нур-султанский «Барыс» и екатеринбургский «Автомобилист». Матч закончился победой казахстанской команды со счётом 2:1 (1:0, 0:0, 1:1).

На 10-й минуте гол Никиты Михайлиса вывел «Барыс» вперёд. Ему ассистировали Джесси Грэм и Егор Петухов. На 50-й минуте Брук Мэйсек сравнял счёт с передач Кёртиса Валка и Алексея Василевского. Однако равенство на табло было недолгим. Менее чем через две минуты Никита Михайлис оформил дубль после пасов Энтони Луиса и Линдена Вея, отличившись в большинстве.

Ранее сообщалось, что Михайлис будет капитаном команды в сезоне-2022/2023.