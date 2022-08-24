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«Спартак» заключил контракт с нападающим Германом Рубцовым

«Спартак» заключил контракт с нападающим Германом Рубцовым
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Московский «Спартак» заключил двусторонний контракт на один год с нападающим Германом Рубцовым, сообщает пресс-служба клуба.

Выбранный в первом раунде драфта НХЛ 24-летний Рубцов перешёл в систему «Спартака» в рамках обмена со СКА из Санкт-Петербурга, а в августе присоединился к красно-белым на сборах в Пересвете, подписав с клубом пробный контракт.

Напомним, накануне «Спартак» провёл товарищеский матч с московским ЦСКА. Встреча завершилась победой армейцев со счётом 6:3. Новый сезон Континентальной хоккейной лиги стартует 1 сентября. Московский «Спартак» в первом матче сезона примет хабаровский «Амур» (2 сентября). ЦСКА в стартовый игровой день проведёт встречу с магнитогорским «Металлургом».

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