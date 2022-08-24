НХЛ планирует провести Кубок мира в 2024-м и раздумывает над приглашением сборной России

Национальная хоккейная лига планирует провести Кубок мира в 2024 году, сообщает официальный сайт турнира. По предварительной информации, его могут организовать в феврале.



Отдельно стоит отметить, что заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли анонсировал участие восьми сборных, но этот список может быть расширен до 10 национальных команд. Если такая ситуация случится, сначала будет проведена квалификация. Матчи предварительного раунда будут проведены на территории Европы, США и Канады, а полуфиналы и финал отыграют в Северной Америке.



Дэйли также заявил, что участие сборной России в соревнованиях на данный момент находится под вопросом из-за политической ситуации в мире.



Напомним, в последний раз Кубок мира по хоккею состоялся в 2016 году в Торонто. Тогда турнир длился две недели, а участие в нём принимали сборные Европы, Канады, России, Северной Америки, США, Чехии, Швеции и Финляндии. Победу на том Кубке мира одержала команда Канады.

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