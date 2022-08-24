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СКА переиграл «Сибирь» на домашнем предсезонном турнире

СКА переиграл «Сибирь» на домашнем предсезонном турнире
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Только что в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге завершился матч предсезонного турнира имени Николая Пучкова, в котором местный СКА принимал «Сибирь». Встреча закончилась победой петербургской команды со счётом 4:2 (1:0, 2:2, 1:0).

На 17-й минуте счёт открыл армеец Степан Фальковский. Но уже на 26-й минуте «Сибирь» отыгралась усилиями Александра Шарова, а на 29-й вышла вперёд после точного броска Владимира Бутузова. Но команда из Санкт-Петербурга смогла перевернуть ситуацию в свою пользу. Александр Никишин сравнял счёт в матче, Дамир Жафяров на 38-й минуте вернул СКА лидерство. А финальную точку в матче поставил точный бросок Дмитрия Бучельникова.

Напомним, новый розыгрыш Континентальной хоккейной лиги стартует 1 сентября.

Турнир имени Николая Пучкова. Турнир имени Пучкова
24 августа 2022, среда. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 2
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Фальковский (Воробьёв, Фёдоров) – 16:27 (5x5)   1:1 Шаров (Пьянов, Красоткин) – 25:32 (4x5)   1:2 Бутузов (Бек, Соловьёв) – 28:51 (5x4)   2:2 Никишин (Грант) – 36:22 (5x4)   3:2 Жафяров (Хайруллин, Ожиганов) – 37:50 (5x4)   4:2 Бучельников (Ожиганов) – 46:10 (5x4)
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