СКА переиграл «Сибирь» на домашнем предсезонном турнире

Только что в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге завершился матч предсезонного турнира имени Николая Пучкова, в котором местный СКА принимал «Сибирь». Встреча закончилась победой петербургской команды со счётом 4:2 (1:0, 2:2, 1:0).



На 17-й минуте счёт открыл армеец Степан Фальковский. Но уже на 26-й минуте «Сибирь» отыгралась усилиями Александра Шарова, а на 29-й вышла вперёд после точного броска Владимира Бутузова. Но команда из Санкт-Петербурга смогла перевернуть ситуацию в свою пользу. Александр Никишин сравнял счёт в матче, Дамир Жафяров на 38-й минуте вернул СКА лидерство. А финальную точку в матче поставил точный бросок Дмитрия Бучельникова.



Напомним, новый розыгрыш Континентальной хоккейной лиги стартует 1 сентября.