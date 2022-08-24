Тексье из-за личных проблем не сыграет за «Коламбус Блю Джекетс» в сезоне-2022/2023

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Александр Тексье из-за личных проблем не сыграет за клуб в сезоне-2022/2023, сообщает командная пресс-служба.



Клуб сделал объявление о том, что в соответствии с рекомендацией Программы по борьбе со злоупотреблением психоактивными веществами и в связи с проблемами с психическим здоровьем французский нападающий не сможет присоединиться к команде в следующем сезоне Национальной хоккейной лиги. Клуб не будет платить игроку заработную плату, таким образом, на платёжную ведомость «Коламбуса» не возникнет лишней нагрузки.



В рамках соглашения с клубом, НХЛ и профсоюзом Тексье получил разрешение в дальнейшем подписать однолетний контракт с клубом из Европы, в котором он сможет провести сезон-2022/2023.