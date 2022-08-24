Тексье из-за личных проблем не сыграет за «Коламбус Блю Джекетс» в сезоне-2022/2023
Поделиться
Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Александр Тексье из-за личных проблем не сыграет за клуб в сезоне-2022/2023, сообщает командная пресс-служба.
Клуб сделал объявление о том, что в соответствии с рекомендацией Программы по борьбе со злоупотреблением психоактивными веществами и в связи с проблемами с психическим здоровьем французский нападающий не сможет присоединиться к команде в следующем сезоне Национальной хоккейной лиги. Клуб не будет платить игроку заработную плату, таким образом, на платёжную ведомость «Коламбуса» не возникнет лишней нагрузки.
В рамках соглашения с клубом, НХЛ и профсоюзом Тексье получил разрешение в дальнейшем подписать однолетний контракт с клубом из Европы, в котором он сможет провести сезон-2022/2023.
Комментарии
- 24 августа 2022
-
22:48
-
22:28
-
22:02
-
21:45
-
21:27
-
20:38
-
20:14
-
19:41
-
19:08
-
18:50
-
18:20
-
18:10
-
17:43
-
17:08
-
17:02
-
16:57
-
16:23
-
15:48
-
15:21
-
15:12
-
15:07
-
14:51
-
14:39
-
14:25
-
14:05
-
12:55
-
12:48
-
11:52
-
10:34
-
09:45
-
09:27
-
08:45
-
06:00
-
03:20
- 23 августа 2022
-
23:50
Партнерский контент