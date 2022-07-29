Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Какие клубы НХЛ превышают потолок зарплат, что им делать, какие проблемы у команд

У клубов НХЛ массовые проблемы с зарплатным регламентом. Что им делать дальше?
Родион Власов
У клубов НХЛ проблемы с зарплатным регламентом
Комментарии
Кому-то надо будет провести чисто бумажную работу, а кому-то искать варианты с обменом.

Из-за коронавируса и финансовых проблем, связанных с этим, потолок зарплат НХЛ фактически держится на одном и том же уровне несколько лет — а вот аппетиты игроков вовсе не думают снижаться. Журналисты уже называют это «эрой плоского потолка» — прежде в такую ситуацию клубы НХЛ не попадали, потолок рос быстро и к моменту нашего обзора уже прогнозировался в районе $ 90 млн, но затем случился мировой кризис.

Всё это крайне усложнило работу клубов на рынке — например, недавно «Коламбус» скинул своего второго бомбардира Оливера Бьёркстранда лишь за пики третьего и четвёртого раундов. Клубу просто надо было влезать в потолок, покупатели об этом знали, и цена на датчанина спикировала. Впрочем, в этом межсезонье мы видели и примеры продажи хороших игроков абсолютно бесплатно.

Оливер Бьёркстранд

Оливер Бьёркстранд

Фото: nhl.com

Прямо сейчас, по данным сайта CapFriendly, сразу 12 клубов НХЛ не вписываются в зарплатные лимиты, установленные НХЛ (потолок — $ 82,5 млн, пол — $ 61 млн). В межсезонье это не смертельно — летом клубы могут использовать 110% от суммы потолка, но к старту чемпионата платёжка должна быть приведена в порядок. Кому надо будет поработать?

«Анахайм»

Ниже пола на $ 4,3 млн

Перестраивающиеся «утки» находятся в положении, когда им придётся купить слона — хотят ли они этого или нет. Клуб продлил контракты со всеми свободными агентами, подписал на рынке Ватрано и Райана Строума, в ростере свободно лишь одно место — и всё равно не хватает.

Резерв для усиления остаётся в защите. Даже с учётом того, что клуб перестраивается, лишь два оборонца в команде получают больше миллиона — Фаулер и Шаттенкирк. Нельзя идти в сезон с такой неопытной защитой, да и молодые должны у кого-то учиться. От «Анахайма» ожидают, что они заберут плохой контракт защитника вместе с активом — может быть, это будет Никита Зайцев?

«Аризона»

Ниже пола на $ 1,55 млн

«Койоты» — это мусорщики, падальщики, уборщики НХЛ, можно назвать как угодно. В этом году закупка плохих контрактов была не такой масштабной, как прошлым летом — взяли только Патрика Немета и Зака Кассиана. Клуб с радостью солит пики второго раунда: в следующих трёх драфтах их будет сразу восемь.

Игроки «Аризоны»

Игроки «Аризоны»

Фото: nhl.com

Учитывая то, что следующий сезон клуб проведёт без задач и на арене-крохотульке, раздувать выплаты игрокам клубу ни к чему — поэтому вряд ли «Койоты» возьмут на себя солидный контракт. Им ещё надо продлевать контракты с силовиком Лоусоном Крузом и четвёртым номером драфта Барретом Хэйтоном. Скорее всего, эти сделки и позволят подняться выше потолка.

«Филадельфия»

Выше потолка на $ 98 тыс.

Вот так бывает — ничего толком летом не сделал, состав мало улучшил, а всё равно потолок превышаешь. Не помогло даже то, что после выкупа Оскара Линдблома у клуба появилось уникальное преимущество: из-за специфической формулы расчёта платежей «Филадельфия» в этом году может тратить на $ 333 тыс. выше потолка. Но даже с учётом этого остаётся маленький хвостик.

Скорее всего, проблема превышения решится хотя бы тем, что несущего службу Ивана Федотова в основе заменит Феликс Сандстрём, получающий меньше нашего вратаря. Правда, как клуб вообще решит контрактный вопрос Ивана — непонятно.

«Коламбус»

Выше потолка на $ 958 тыс.

Превышение это бумажное: в основе «мундиров» числится 24 человека, а не 23, плюс в списке травмированных Дженнер и Тексье. После возвращения травмированных простая отправка в фарм-клуб пары обладателей минимальных контрактов вернёт «Коламбус» обратно в рамки платёжки.

«Вегас»

Выше потолка на $ 1,4 млн

С началом сезона специально выменянный контракт Ши Уэбера уйдёт в LTIR и даст больше гибкости при потолочных делах. Однако даже с учётом этого клубу пришлось скинуть Макса Пасиоретти за буквальное ничто. Прямо сейчас у «Вегаса» лишь 16 человек в основе (не считаем травмированных Броссуа и Нолана Патрика), надо продлевать контракты с интересными Колесаром, Руа и Хэгом и заполнить ещё три места в составе. На всё про всё около $ 6 млн, и это видится довольно сложной задачкой.

«Питтсбург»

Выше потолка на $ 1,5 млн

Даже после всех манипуляций последних месяцев размена пары защитников Мэтисон — Марино на Питри — Смит «пингвины» превышают потолок. Недавнее возвращение в команду Дэнтона Хайнена ещё и увеличило сумму превышения. Несмотря на то что у клуба сейчас 24 человека с односторонними контрактами, простая высылка в фарм обладателя минималки проблемы не решит.

Джейсон Цукер

Джейсон Цукер

Фото: nhl.com

Ожидалось, что клуб выкупит контракт Джейсона Цукера ($ 5,5 млн в год), который не вписался в команду, но возможность уже упущена. Возможно, «пингвины» произведут ещё один обмен защитников, потому что даже сейчас у «Питтсбурга» восемь оборонцев на односторонних контрактах и уже заигранный в НХЛ Смит.

«Торонто»

Выше потолка на $ 1,5 млн

Контракты атакующей тетрархии клуба, пока не истекут, так и будут источником бесконечных потолочных проблем. Прямо сейчас «Торонто» надо продлевать ещё и контракт с Расмусом Сандином — вряд ли сумма будет большой, но это только увеличит превышение потолка, даже если он подпишется на минималку.

Главный кандидат на обмен — Александр Керфут. Сын мультимиллионера, которого клуб получил в обмен на Кадри, провёл лучший сезон в карьере, но сделал это в звене с Таваресом и Нюландером. С этими парнями, как показала практика, вполне может играть и хоккеист, получающий небольшие деньги, а не $ 3,5 керфутовских млн.

«Ванкувер»

Выше потолка на $ 2,75 млн

Превышение связано с контрактом Майкла Ферланда ($ 3,5 млн), который с началом нового сезона ожидаемо уйдёт в LTIR. Канадский силовик фактически закончил карьеру после 14 матчей в «Кэнакс» из-за последствий сотрясений мозга.

«Эдмонтон»

Выше потолка на $ 2,9 млн

Травмированные Клефбом и Смит, которые не сыграют в следующем сезоне, ставят «нефтяников» выше лимита. Однако «Эдмонтону» ещё необходимо продлить контракт с Кайлером Ямамото — негабаритный вингер здорово играет с лидерами команды и вряд ли будет делать скидку. Может быть, клуб всё-таки расстанется с Ессе Пульюярви, которого гоняет по составу, но так и не может найти место?

Ессе Пульюярви

Ессе Пульюярви

Фото: nhl.com

«Флорида»

Выше потолка на $ 3,37 млн

Масштабный обмен Ткачука в любом случае не будет последним. У «пантер» продлевать уже больше некого, а превышение мощное. Самым логичным шагом было бы скинуть контракт Хёрнквиста ($ 5,3 млн, один год) — но активы «Флориды» после агрессивных обменов стали слишком скудными, нечем подсластить скидывание такой сделки. Кроме того, надо укреплять оборону — после ухода Уигара её глубина выглядит совсем хлипкой и не похожей на защиту претендента на чемпионство. Хорошо было бы решить обе проблемы, но это будет стоить многого.

Мощнейший обмен в НХЛ! Кто выиграет от сделки, которую никто даже не мог представить? Мощнейший обмен в НХЛ! Кто выиграет от сделки, которую никто даже не мог представить?

«Вашингтон»

Выше потолка на $ 6,32 млн

Ключевой вопрос здесь — вернётся ли Никлас Бекстрём на лёд? Если в этом сезоне швед этого не сделает, то тогда проблем с потолком не будет, размер контракта Бэкса позволит благодаря LTIR легально его превышать. А вот если вернётся, то тогда менеджерам надо будет заниматься контрактной эквилибристикой.

«Тампа-Бэй»

Выше потолка на $ 7,2 млн

Ещё одни обладатели мегаконтракта в LTIR – Брент Сибрук, уже закончивший карьеру, тем не менее даёт зарплатную гибкость. Однако его контракт — только $ 6,8 млн, $ 300 тыс. не хватает. Из-за структуры платёжки «Лайтнинг», где есть либо лидеры с большими контрактами, либо игроки на околоминимальных контрактах, поиск вариантов обмена будет затруднительным.

Однако есть достаточно экстравагантный вариант — можно просто не заполнять одно место в платёжке, играя с усечённой заявкой. Для часто использующих схему 7+11 «молний» вполне себе вариант.

«Тампу» ждёт хорошее будущее. Ему могут позавидовать многие клубы НХЛ «Тампу» ждёт хорошее будущее. Ему могут позавидовать многие клубы НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022