У клубов НХЛ массовые проблемы с зарплатным регламентом. Что им делать дальше?

Из-за коронавируса и финансовых проблем, связанных с этим, потолок зарплат НХЛ фактически держится на одном и том же уровне несколько лет — а вот аппетиты игроков вовсе не думают снижаться. Журналисты уже называют это «эрой плоского потолка» — прежде в такую ситуацию клубы НХЛ не попадали, потолок рос быстро и к моменту нашего обзора уже прогнозировался в районе $ 90 млн, но затем случился мировой кризис.

Всё это крайне усложнило работу клубов на рынке — например, недавно «Коламбус» скинул своего второго бомбардира Оливера Бьёркстранда лишь за пики третьего и четвёртого раундов. Клубу просто надо было влезать в потолок, покупатели об этом знали, и цена на датчанина спикировала. Впрочем, в этом межсезонье мы видели и примеры продажи хороших игроков абсолютно бесплатно.

Оливер Бьёркстранд Фото: nhl.com

Прямо сейчас, по данным сайта CapFriendly, сразу 12 клубов НХЛ не вписываются в зарплатные лимиты, установленные НХЛ (потолок — $ 82,5 млн, пол — $ 61 млн). В межсезонье это не смертельно — летом клубы могут использовать 110% от суммы потолка, но к старту чемпионата платёжка должна быть приведена в порядок. Кому надо будет поработать?

«Анахайм»

Ниже пола на $ 4,3 млн



Перестраивающиеся «утки» находятся в положении, когда им придётся купить слона — хотят ли они этого или нет. Клуб продлил контракты со всеми свободными агентами, подписал на рынке Ватрано и Райана Строума, в ростере свободно лишь одно место — и всё равно не хватает.



Резерв для усиления остаётся в защите. Даже с учётом того, что клуб перестраивается, лишь два оборонца в команде получают больше миллиона — Фаулер и Шаттенкирк. Нельзя идти в сезон с такой неопытной защитой, да и молодые должны у кого-то учиться. От «Анахайма» ожидают, что они заберут плохой контракт защитника вместе с активом — может быть, это будет Никита Зайцев?

«Аризона»

Ниже пола на $ 1,55 млн



«Койоты» — это мусорщики, падальщики, уборщики НХЛ, можно назвать как угодно. В этом году закупка плохих контрактов была не такой масштабной, как прошлым летом — взяли только Патрика Немета и Зака Кассиана. Клуб с радостью солит пики второго раунда: в следующих трёх драфтах их будет сразу восемь.

Игроки «Аризоны» Фото: nhl.com

Учитывая то, что следующий сезон клуб проведёт без задач и на арене-крохотульке, раздувать выплаты игрокам клубу ни к чему — поэтому вряд ли «Койоты» возьмут на себя солидный контракт. Им ещё надо продлевать контракты с силовиком Лоусоном Крузом и четвёртым номером драфта Барретом Хэйтоном. Скорее всего, эти сделки и позволят подняться выше потолка.

«Филадельфия»

Выше потолка на $ 98 тыс.



Вот так бывает — ничего толком летом не сделал, состав мало улучшил, а всё равно потолок превышаешь. Не помогло даже то, что после выкупа Оскара Линдблома у клуба появилось уникальное преимущество: из-за специфической формулы расчёта платежей «Филадельфия» в этом году может тратить на $ 333 тыс. выше потолка. Но даже с учётом этого остаётся маленький хвостик.



Скорее всего, проблема превышения решится хотя бы тем, что несущего службу Ивана Федотова в основе заменит Феликс Сандстрём, получающий меньше нашего вратаря. Правда, как клуб вообще решит контрактный вопрос Ивана — непонятно.

«Коламбус»

Выше потолка на $ 958 тыс.



Превышение это бумажное: в основе «мундиров» числится 24 человека, а не 23, плюс в списке травмированных Дженнер и Тексье. После возвращения травмированных простая отправка в фарм-клуб пары обладателей минимальных контрактов вернёт «Коламбус» обратно в рамки платёжки.

«Вегас»

Выше потолка на $ 1,4 млн



С началом сезона специально выменянный контракт Ши Уэбера уйдёт в LTIR и даст больше гибкости при потолочных делах. Однако даже с учётом этого клубу пришлось скинуть Макса Пасиоретти за буквальное ничто. Прямо сейчас у «Вегаса» лишь 16 человек в основе (не считаем травмированных Броссуа и Нолана Патрика), надо продлевать контракты с интересными Колесаром, Руа и Хэгом и заполнить ещё три места в составе. На всё про всё около $ 6 млн, и это видится довольно сложной задачкой.

«Питтсбург»

Выше потолка на $ 1,5 млн



Даже после всех манипуляций последних месяцев размена пары защитников Мэтисон — Марино на Питри — Смит «пингвины» превышают потолок. Недавнее возвращение в команду Дэнтона Хайнена ещё и увеличило сумму превышения. Несмотря на то что у клуба сейчас 24 человека с односторонними контрактами, простая высылка в фарм обладателя минималки проблемы не решит.

Джейсон Цукер Фото: nhl.com

Ожидалось, что клуб выкупит контракт Джейсона Цукера ($ 5,5 млн в год), который не вписался в команду, но возможность уже упущена. Возможно, «пингвины» произведут ещё один обмен защитников, потому что даже сейчас у «Питтсбурга» восемь оборонцев на односторонних контрактах и уже заигранный в НХЛ Смит.

«Торонто»

Выше потолка на $ 1,5 млн

Контракты атакующей тетрархии клуба, пока не истекут, так и будут источником бесконечных потолочных проблем. Прямо сейчас «Торонто» надо продлевать ещё и контракт с Расмусом Сандином — вряд ли сумма будет большой, но это только увеличит превышение потолка, даже если он подпишется на минималку.



Главный кандидат на обмен — Александр Керфут. Сын мультимиллионера, которого клуб получил в обмен на Кадри, провёл лучший сезон в карьере, но сделал это в звене с Таваресом и Нюландером. С этими парнями, как показала практика, вполне может играть и хоккеист, получающий небольшие деньги, а не $ 3,5 керфутовских млн.

«Ванкувер»

Выше потолка на $ 2,75 млн



Превышение связано с контрактом Майкла Ферланда ($ 3,5 млн), который с началом нового сезона ожидаемо уйдёт в LTIR. Канадский силовик фактически закончил карьеру после 14 матчей в «Кэнакс» из-за последствий сотрясений мозга.

«Эдмонтон»

Выше потолка на $ 2,9 млн



Травмированные Клефбом и Смит, которые не сыграют в следующем сезоне, ставят «нефтяников» выше лимита. Однако «Эдмонтону» ещё необходимо продлить контракт с Кайлером Ямамото — негабаритный вингер здорово играет с лидерами команды и вряд ли будет делать скидку. Может быть, клуб всё-таки расстанется с Ессе Пульюярви, которого гоняет по составу, но так и не может найти место?

Ессе Пульюярви Фото: nhl.com

«Флорида»

Выше потолка на $ 3,37 млн



Масштабный обмен Ткачука в любом случае не будет последним. У «пантер» продлевать уже больше некого, а превышение мощное. Самым логичным шагом было бы скинуть контракт Хёрнквиста ($ 5,3 млн, один год) — но активы «Флориды» после агрессивных обменов стали слишком скудными, нечем подсластить скидывание такой сделки. Кроме того, надо укреплять оборону — после ухода Уигара её глубина выглядит совсем хлипкой и не похожей на защиту претендента на чемпионство. Хорошо было бы решить обе проблемы, но это будет стоить многого.

«Вашингтон»

Выше потолка на $ 6,32 млн



Ключевой вопрос здесь — вернётся ли Никлас Бекстрём на лёд? Если в этом сезоне швед этого не сделает, то тогда проблем с потолком не будет, размер контракта Бэкса позволит благодаря LTIR легально его превышать. А вот если вернётся, то тогда менеджерам надо будет заниматься контрактной эквилибристикой.

«Тампа-Бэй»

Выше потолка на $ 7,2 млн



Ещё одни обладатели мегаконтракта в LTIR – Брент Сибрук, уже закончивший карьеру, тем не менее даёт зарплатную гибкость. Однако его контракт — только $ 6,8 млн, $ 300 тыс. не хватает. Из-за структуры платёжки «Лайтнинг», где есть либо лидеры с большими контрактами, либо игроки на околоминимальных контрактах, поиск вариантов обмена будет затруднительным.



Однако есть достаточно экстравагантный вариант — можно просто не заполнять одно место в платёжке, играя с усечённой заявкой. Для часто использующих схему 7+11 «молний» вполне себе вариант.