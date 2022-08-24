Тексье: чувствую, что сейчас мне нужно находиться рядом с моей семьёй

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Александр Тексье прокомментировал информацию о том, что из-за личных проблем не сыграет за клуб в сезоне-2022/2023. Он рассказал, почему принял решение пропустить новый розыгрыш Национальной хоккейной лиги.
«В прошлом году я столкнулся с серьёзными личными проблемами и трудностями, поэтому я чувствую, что сейчас мне нужно находиться рядом с моей семьёй.
Я люблю и очень уважаю город Коламбус, команду и болельщиков, поскольку все они всегда относились ко мне первоклассно. Я искренне ценю поддержку, помощь и сочувствие, которые я получаю от руководства команды, тренерского штаба, медиков и моих товарищей по команде.
Это было трудное решение, но сейчас это лучший вариант для меня», – цитирует Тексье пресс-служба «Коламбус Блю Джекетс».
- 24 августа 2022
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