Тексье: чувствую, что сейчас мне нужно находиться рядом с моей семьёй

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Александр Тексье прокомментировал информацию о том, что из-за личных проблем не сыграет за клуб в сезоне-2022/2023. Он рассказал, почему принял решение пропустить новый розыгрыш Национальной хоккейной лиги.



«В прошлом году я столкнулся с серьёзными личными проблемами и трудностями, поэтому я чувствую, что сейчас мне нужно находиться рядом с моей семьёй.



Я люблю и очень уважаю город Коламбус, команду и болельщиков, поскольку все они всегда относились ко мне первоклассно. Я искренне ценю поддержку, помощь и сочувствие, которые я получаю от руководства команды, тренерского штаба, медиков и моих товарищей по команде.



Это было трудное решение, но сейчас это лучший вариант для меня», – цитирует Тексье пресс-служба «Коламбус Блю Джекетс».