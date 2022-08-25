Ротенберг — о победе над «Сибирью»: в их игре есть много схожего с «Северсталью»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг подвёл итоги матча с «Сибирью» на предсезонном турнире.

«Всех с победой. Для нас это важная игра, сильный соперник, проводим вторую игру за два дня. Перед этим матчем было важно хорошо восстановиться. Мы подготовились, с первых минут была максимальная концентрация. Понятно, в начале соперник был свежее – они вчера отдыхали, а мы играли. Ребята выполнили установку, добавляли по ходу матча. Да, были ошибки, но будем исключать их в будущем. Готовимся к следующей игре.



В системах игры «Сибири» и «Северстали» есть много схожего, но мы больше концентрируемся на своих действиях. Да, мы разбираем соперника, смотрим, как соперник играет и что мы можем ему противопоставить. «Сибирь» – сильная команда, так что мы серьёзно готовились, вносили коррективы в звенья и по ходу матча. Все ребята здорово проявили себя, взяли на себя ответственность и вырвали победу.



Хайруллин хорошо влился, трудные ли были переговоры? Это сложный процесс. Мы следили за ним, он очень здорово играл против СКА. Марат подходит под нашу систему – мы все впятером отрабатываем и в обороне, и в атаке. Он универсальный игрок, как и остальные в команде. Но всегда есть к чему стремиться, каждый наш игрок должен становиться лучше день ото дня. На личности мы не смотрим, важен коллективный труд и личный вклад каждого. Конечно, от наших лидеров мы ждём яркой игры и результативных действий. Вы видели, что Марат выходит и в большинстве, и в меньшинстве – в ключевых отрезках матча. Он яркий игрок, но мы в первую очередь смотрим на командные действия. Сегодня была именно командная победа. Отдельно хочу поблагодарить болельщиков: спасибо, что поддерживали нас сегодня. Ждём всех на следующей игре.



Хоккей – игра ошибок, без них никуда, так что есть над чем работать. Саша Никишин допустил в большинстве ошибку, но при этом позже сам её исправил, забив гол. Он сработал на команду, потому что ошибки случаются, но именно они и есть двигатель прогресса. Мы будем на них учиться, ведь в хоккейном мире нет ни одной игры, в которой бы не было ошибок, но мы, конечно, будем стараться их минимизировать. В то же время ребята молодцы, что не потеряли веру в себя, веру в победу. Они шли до конца и вырвали эту победу своими усилиями, самоотдачей и характером.



Вратари не пропустили ни гола в сериях буллитов в последних двух матчах? Вратари – это важная часть команды. Здесь надо поблагодарить наших тренеров вратарей, которые проводят с ними большую работу, и самих ребят. Задача полевых – максимально помочь вратарям и в идеале вообще не давать бросать по нашим воротам. Саша сегодня сыграл очень достойно, мы ему благодарны. Будем работать над тем, чтобы в каждой игре мы не пропускали и забивали как можно больше голов благодаря командной работе.



СКА проводит самыми продуктивными в матче вторые периоды? Это наш тренировочный процесс, стремимся доминировать в каждом периоде. Наша задача – доминировать все 60 минут, забивать как можно больше голов, но все игры складываются по-разному. Козыри наши раскрывать не буду, оставим их при себе.



Драка Педана? Соперник спровоцировал, сыграл некорректно в этой ситуации. Мы считаем, что там у «Сибири» было две минуты: во время силового приёма игрок присел и мог нанести серьёзную травму, поэтому Андрей так и отреагировал. В то же время мы просим игроков не вестись на провокации и отвечать на них голами. По-мужски это был правильный поступок, по-командному – нет, надо всегда играть на команду. Мы это обсудили, и главное, что мы победили.



Доволен ли я игрой в меньшинстве и большинстве? Как видите, 5 на 5 мы забиваем и практически не пропускаем – это большой плюс. Но в то же время пропустили сегодня в меньшинстве, в большинстве, так что определённо есть над чем работать. У «Сибири» хорошие игроки в спецбригадах – канадец Бек всегда хорош в большинстве. Предела совершенству нет, будем исключать ошибки, которые совершили сегодня, в будущем», – цитирует Ротенберга официальный сайт клуба.