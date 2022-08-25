Мартемьянов: витиеватый хоккей не губителен, просто в него надо уметь играть

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов поделился мнением о матче с петербургским СКА.

«Хороший матч со стороны обеих команд. Вместе создали массу моментов. Мы где-то не доели, не доиграли моменты, хотя они были. Соперник был мастеровитый, очень чётко реализовал свои моменты в большинстве. Хороший контрольный матч, пойдёт нам на пользу. Сделаем выводы и будем готовиться к следующему матчу с «Авангардом»



Витиеватый хоккей не губителен, просто в него надо уметь играть. Нужно показывать то, что умеешь. И не нужно показывать то, что ты не умеешь. Есть такие моменты, когда надо сыграть попроще, чтобы переломить матч, когда проигрываешь. Другого способа нет – надо лезть на ворота, делать вбрасывания. Тем более правила сейчас это позволяют, чтобы владеть инициативой. Когда идут поперечные передачи на пустого игрока – получаешь перехват и контратаку в свою зону. Надо попроще. Надёжность, надёжность и ещё раз надёжность.

Пропустили три гола в меньшинстве? Я уже сказал, что это мастеровитая команда. В моменте с одним из пропущенных голов был рикошет. Последний гол они хороший забили. Не считаю, что мы плохо играем после удалений. Предыдущие матчи это показали – в них мы не пропустили ни одного гола в меньшинстве, хотя наигрались выше крыши. Летний хоккей – много удалений. Это нормально», – цитирует Мартемьянова официальный сайт СКА.