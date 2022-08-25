«Трактор» обыграл «Барыс» на Кубке губернатора Челябинской области

Челябинский «Трактор» со счётом 3:2 одержал победу над нур-султанским «Барысом» в матче Кубка губернатора Челябинской области. Встреча прошла на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова».



В составе победителей заброшенными шайбами отметились форвард Антон Бурдасов с паса Альберта Яруллина, нападающий Никита Тертышный, которому ассистировали Пётр Хохряков и Антон Бурдасов, а также Максим Шабанов, голевые передачи на счету Алексея Бывальцева и Сергея Телегина.



У «Барыса» голы забил нападающий Линден Вей (дубль). В первом случае ассистентами выступили Никита Михайлис и Джесси Грэм, во втором — Диас Гусейнов.



«Трактор» вышел на первое место, после двух матчей набрав три очка. «Барыс» — третий, с двумя баллами.