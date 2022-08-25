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«Трактор» обыграл «Барыс» на Кубке губернатора Челябинской области

«Трактор» обыграл «Барыс» на Кубке губернатора Челябинской области
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Челябинский «Трактор» со счётом 3:2 одержал победу над нур-султанским «Барысом» в матче Кубка губернатора Челябинской области. Встреча прошла на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова».

В составе победителей заброшенными шайбами отметились форвард Антон Бурдасов с паса Альберта Яруллина, нападающий Никита Тертышный, которому ассистировали Пётр Хохряков и Антон Бурдасов, а также Максим Шабанов, голевые передачи на счету Алексея Бывальцева и Сергея Телегина.

У «Барыса» голы забил нападающий Линден Вей (дубль). В первом случае ассистентами выступили Никита Михайлис и Джесси Грэм, во втором — Диас Гусейнов.

«Трактор» вышел на первое место, после двух матчей набрав три очка. «Барыс» — третий, с двумя баллами.

Кубок губернатора Челябинской области. Кубок губернатора
25 августа 2022, четверг. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
3 : 2
Барыс
Нур-Султан
0:1 Вей (Михайлис, Грэм) – 20:40 (5x5)   1:1 Бурдасов (Яруллин) – 31:28 (5x4)   2:1 Тертышный (Хохряков, Бурдасов) – 34:22 (5x4)   3:1 Шабанов (Бывальцев, Телегин) – 46:13 (5x4)   3:2 Вей (Гусейнов) – 50:18 (5x4)
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