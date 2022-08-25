«Сибирь» переиграла «Авангард» во втором матче команд на турнире имени Пучкова

Новосибирская «Сибирь» одержала победу над омским «Авангардом» в рамках турнира имени Николая Пучкова со счётом 2:1 (1:0, 1:0, 0:1). Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец».
В составе победителей заброшенными шайбами отметились нападающий Валентин Пьянов с пасов Михала Чайковски и Александра Шарова, а также форвард Вячеслав Основин (ассистенты — Тейлор Бек и Никита Шашков).
Единственный гол «ястребов» забил нападающий Рид Буше с передачи Сергея Толчинского.
После двух проведённых встреч «Авангард» и «Сибирь» набрали по два балла. Новосибирский клуб занимает второе место в таблице, омичи — четвёртые. В следующей игре подопечные Дмитрия Рябыкина встретятся с «Северсталью» (26 августа, 19:30 мск), «Сибирь» сыграет с череповецким клубом в субботу, 27 августа (11:00 мск).
- 25 августа 2022
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