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«Сибирь» переиграла «Авангард» во втором матче команд на турнире имени Пучкова

«Сибирь» переиграла «Авангард» во втором матче команд на турнире имени Пучкова
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Новосибирская «Сибирь» одержала победу над омским «Авангардом» в рамках турнира имени Николая Пучкова со счётом 2:1 (1:0, 1:0, 0:1). Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец».

В составе победителей заброшенными шайбами отметились нападающий Валентин Пьянов с пасов Михала Чайковски и Александра Шарова, а также форвард Вячеслав Основин (ассистенты — Тейлор Бек и Никита Шашков).

Единственный гол «ястребов» забил нападающий Рид Буше с передачи Сергея Толчинского.

После двух проведённых встреч «Авангард» и «Сибирь» набрали по два балла. Новосибирский клуб занимает второе место в таблице, омичи — четвёртые. В следующей игре подопечные Дмитрия Рябыкина встретятся с «Северсталью» (26 августа, 19:30 мск), «Сибирь» сыграет с череповецким клубом в субботу, 27 августа (11:00 мск).

Турнир имени Николая Пучкова. Турнир имени Пучкова
25 августа 2022, четверг. 19:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
1 : 2
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Пьянов (Чайковски, Шаров) – 04:53 (5x4)   0:2 Основин (Бек, Шашков) – 28:02 (5x4)   1:2 Буше (Толчинский) – 43:52 (5x4)
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